Age of Wonders 4: Primal Fury – poznaliśmy datę premiery

Age of Wonders 4 to najnowsza z długodystansowej serii, która pojawiła się w maju zeszłego roku. Nowe rozszerzenie wniesie do gry wiele nie spotykanych dotąch stworzeń i zaklęć, możliwość tworzenia frakcji oraz wpływania na zmiany dokonujące się w świecie gry. Pojawią się 4 nowe wierzchowce i 6 nowych jednostek dzikiej przyrody. Wszystko to razem wzięte nie tylko odmieni wygląd gry, ale wpłynie na urozmaicenie rozgrywki.