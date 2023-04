Premiera gry Afterimage. Ręcznie rysowana metroidvania z wciągającą historią

Jeżeli należycie do miłośników gier typu metroidvania, to mamy dla Was ciekawą propozycję. Wczoraj na platformie Steam zadebiutowała gra pod tytułem Afterimage od studia Aurogon Shanghai, za której wydanie odpowiada firma Modus Games. Jest to przygodowa gra akcji 2D, która została zrealizowana w formie platformówki. Poniżej zamieszczamy zwiastun oraz najważniejsze informacje.

Premiera gry Afterimage

Fabuła

Wielkie bóstwo stworzyło świat o nazwie Engardin, pozostawiając czterech goliatów przed jej odejściem. Goliaci przestrzegali rozmaitych boskich nakazów i podtrzymywali porządek oraz bieg tego świata. Dlatego życie w Engardin odradzało się i rozmnażało. Ludzie byli ostatnim stworzeniem, a ich stale rosnące ambicje doprowadziły do przedłużającej się wojny z Goliatami. Engardin został pochłonięty przez płomienie, aż potężna eksplozja nazywana „The Razing” zdewastowała Świętą Ziemię ludzkości i przyniosła szybki kres konfliktowi. Jednak boski porządek został złamany, a życie obumarło. Era ludzkości dobiegła końca. Ci, którzy przeżyli konflikt, rozpierzchli się po Engardin. Odcięci od Studni Ludzkości i niezdolni do reinkarnacji, połączyli siły, tworząc osady. Minęły lata od tego wielkiego kataklizmu, a pozostałe osady ludzkie zostały nagle zaatakowane przez tajemnicze siły. Renee, młoda dziewczyna cierpiąca na amnezję i uczennica Arosa, jako jedyna przeżyła atak na swoją wioskę. Zdeterminowana, by odzyskać zapomniane wspomnienia i odnaleźć zagubionego mentora, żegna się ze zniszczoną wioską i wyrusza w podróż, która w niewytłumaczalny sposób rozpocznie serię wydarzeń i zadecyduje o losie tego nowego świata.

Rozgrywka

Poznaj wspaniały, ręcznie rysowany świat – Engardin jest nie tylko pełen wysublimowanego piękna, ale także nękany kryzysami. W ruinach Engardin ukrytych jest wiele skarbów i tajemnic, ale Spaczeni czekają na kolejną zdobycz, a starożytne śmiercionośne pułapki są gotowe zabić nieostrożnych.

Engardin jest nie tylko pełen wysublimowanego piękna, ale także nękany kryzysami. W ruinach Engardin ukrytych jest wiele skarbów i tajemnic, ale Spaczeni czekają na kolejną zdobycz, a starożytne śmiercionośne pułapki są gotowe zabić nieostrożnych. Walcz z zaciekłymi wrogami – podczas gdy ludzkość jest w odwrocie, Engardin znalazło się w posiadaniu natury i zamieszkujących ją stworzeń. Walcz z ponad 170 odmianami wrogów i 30 trudnymi bossami, którzy stoją na przeszkodzie między tobą a twoim celem. Hojne nagrody czekają na tych, którzy przetrwają tę brutalną próbę walki.

– podczas gdy ludzkość jest w odwrocie, Engardin znalazło się w posiadaniu natury i zamieszkujących ją stworzeń. Walcz z ponad 170 odmianami wrogów i 30 trudnymi bossami, którzy stoją na przeszkodzie między tobą a twoim celem. Hojne nagrody czekają na tych, którzy przetrwają tę brutalną próbę walki. Zróżnicowane tworzenie postaci – okiełznaj moc pokonanych wrogów i kieruj nią, aby odblokować potężne umiejętności i ulepszyć różnorodny arsenał broni. Opanuj specyficzny styl walki dzięki ponad 200 różnym typom wyposażenia do zdobycia i wyboru, w tym 6 klasom broni głównej, broni dodatkowej, zbroi i akcesoriów.

Co oferuje gra?

Eksploruj nieliniowy świat – odkrywaj sekrety skryte głęboko w ruinach rozległego, połączonego świata Engardin. Wchodź w interakcje z ponad 50 różnymi postaciami niezależnymi, z których każda ma własną historię i cel. Dowiedz się więcej o ich roli w Engardin dzięki zadaniom pobocznym!

Walcz z ponad 170 odmianami wrogów, w tym z 30 trudnymi bossami.

Zaawansowana mechanika gier RPG pozwala na różnorodne konfiguracje postaci – ponad 200 różnych elementów wyposażenia do zdobycia i wyboru, w tym 6 klas broni głównej, broni dodatkowej, pancerza i akcesoriów. Inwestuj punkty talentów w różne ulepszenia statystyk i wyjątkowe umiejętności broni dla każdej klasy broni.

Zadecyduj o losach świata – odkryj wiele zakończeń w zależności od decyzji Renee, które ukształtują przyszłość Engardin.

Przepiękna grafika 2D z ręcznie rysowanymi animacjami klatka po klatce.

Odkrywaj nowe umiejętności i nowe powidoki, które zapewniają wyjątkowe korzyści podczas eksploracji i walki. Używaj tych umiejętności, aby uzyskać dostęp do nowych obszarów, skrótów, i opanuj je w walce, by zmierzyć się z bardziej potężnymi wrogami!

Ponad 40 oryginalnych utworów orkiestrowych skomponowanych przez Aurogon Sound Team i w całości nagranych przez International Master Philharmonic Orchestra oraz pozostałych muzyków.