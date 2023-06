Activision zamierza inwestować w nowe gry Crash Bandicoot

W wywiadzie dla VGC, dyrektor kreatywny Crash Team Rumble, Dan Neil, powiedział, że „istnieje etos gier, które pokazało Toys for Bob i przez ostatnią dekadę było wzorem jakości”. Jako studio stojące za Skylanders, remasterami trylogii Crash i Spyro oraz Crash Bandicoot 4: It's About Time, Toys for Bob z pewnością wyrobiło sobie markę i może liczyć na zaufanie Activision.

Nie chodzi tylko o to, co nas pasjonuje. Chodzi o to, że Activision wspiera i nadal chce inwestować w nowe tytuły dla tej serii. Wierzą też, że możemy robić nowe, ekscytujące rzeczy.

Crash Bandicoot powróci z nową siłą

Czy Crash Team Rumble, jako gra wieloosobowa, jest częścią tych „ekscytujących nowych rzeczy”, które zmieniają tradycyjną formułę Crash Bandicoot? Trudno w tej chwili powiedzieć w jaką stronę pójdą przyszłe gry z tej serii, ale dobrze wiedzieć, że będzie za nimi stało Toys for Bob. Wiadomość ta ma też znaczenie z innego powodu, zespół tego studia został zaprzęgnięty do pomocy przy Call of Duty: Warzone, oznaczało to bardzo dalekie odejście od profilu. Jednak skoro Activision ma zamiar tworzyć kolejne tytuły z Crashem w roli głównej, jest ogromna szansa, że Toys for Bob powróci do pracy, w której jest najlepsze.