The Invincible – ACTINA i AMD prezentują niesamowity komputer gamingowy

Na dole wiadomości znajdziecie materiał wideo prezentujący retrofuturystyczny gamingowy komputer, który stworzono w związku ze zbliżającą się premierą The Invincible od Starward Industries. Sprzęt powstał na wydajnych podzespołach firmy AMD i został wyposażony w chłodzenie wodne Bitspower. Pełna specyfikacja prezentuje się następująco:

Kilka dni temu ujawniono dokładną datę premiery The Invincible , czyli nadchodzącej gry przygodowej z elementami thrillera na podstawie powieści „Niezwyciężony” Stanisława Lema. Tymczasem dzięki współpracy firmy AMD, marki ACTINA i 11 bit studios przygotowano niesamowity projekt inspirowany nową produkcją Starward Industries . Mowa tutaj o komputerze gamingowym, który zachwyci każdego gracze czekającego na The Invincible.

Za złożenie sprzętu w całość odpowiada natomiast PC Squad. Niesamowita makieta inspirowana grą The Invincible od Starward Industries powstała z kolei dzięki Crafts of Two. Rzućcie okiem na materiał wideo na dole wiadomości i dajcie znać, jak podoba Wam się retrofuturystyczny komputer gamingowy od ACTINA, AMD i 11 bit studios.