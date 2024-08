Abylight Studios zapowiada Anoxia Station – wyzwanie dla fanów strategii i horroru

Jakow Butuzow i Daria Wodianaja, utalentowany duet stojący za grami Loretta i Dom Rusalok, kontynuują swoją twórczą podróż z nowym projektem Anoxia Station. Jakow, odpowiedzialny za kodowanie, rozwój fabuły i projektowanie gier , czerpie inspiracje ze swojego wykształcenia medycznego. Daria, profesjonalna graficzka i malarka, skupia się na tworzeniu nietypowej sztuki dla gier, co nadaje ich projektom unikalny charakter. W 2023 roku wydali Lorettę, thriller psychologiczny osadzony w burzliwych latach 40., poruszający tematykę zdrady, niewierności i walki o autonomię.

Inspiracje i wyjątkowość Anoxia Station

Jakow i Daria, po sukcesie Loretty, postanowili stworzyć grę jeszcze bardziej wymagającą. Jakow wyjaśnia, że strategia to najbardziej wymagający gatunek, który "wciela w życie istotę słowa gra". Jako fan tego gatunku, zdecydował się na stworzenie gry strategicznej z elementami horroru i mechanikami przetrwania. Anoxia Station czerpie inspiracje z filmów takich jak Alien, Dune oraz The Lighthouse, ale to literatura, szczególnie książki opisujące wczesny okres gorączki złota na Syberii i Dzikim Zachodzie, wywarły największy wpływ na twórców. Jednym z kluczowych źródeł inspiracji była powieść "Gloomy River" Wiaczesława Szyszkowa.

Anoxia Station wyróżnia się na tle innych gier strategicznych poprzez nacisk na podejmowanie decyzji, dynamiczną rozgrywkę oraz wysokie prawdopodobieństwo śmierci i strat. Losowość odgrywa znaczącą rolę, a gracze spotkają się z dziwnymi i niewytłumaczalnymi zjawiskami. Świat Anoxia owiany jest tajemnicą, stawiając przed graczami pytania, na które nie znajdą szybko odpowiedzi. Eksploracja i odkrywanie są kluczowymi elementami gry, dodającymi głębi do doświadczenia rozgrywki.

Wyzwania i trudności w Anoxia Station

Anoxia Station to gra trudna, która z pewnością przypadnie do gustu graczom lubiącym wyzwania oraz fanom gier takich jak Dome Keeper i Frostpunk. Jakow podkreśla, że gra skierowana jest do miłośników strategii turowych i roguelike, którzy szukają gry mającej na celu ich przestraszyć. Jednakże, jak zaznacza, gra raczej nie spodoba się osobom cierpiącym na entomofobię czyli lęk przed owadami. Twórcy Anoxia Station mają nadzieję, że ich nowa gra dostarczy niezapomnianych wrażeń, łącząc elementy strategii, horroru i przetrwania w wyjątkowy sposób.