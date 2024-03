A Man in Full: Jeff Daniels broni swojego imperium przed bankructwem. Zwiastun nowego serialu Netflixa

W roli głównej wystąpi, wspomniany już Jeff Daniels (Charles Croker), a na ekranie partnerować będą mu: Tom Pelphrey, Diane Lane, Lucy Liu, William Jackson Harper, Aml Ameen, Sarah Jones, Jon Michael Hill i Chanté Adams.

A Man in Full na pierwszym zwiastunie. Jeff Daniels w serialu Netflixa

A Man in Full powstał na podstawie bestsellerowej powieści autorstwa nieżyjącego już Toma Wolfe’a. A Man in Full to serial stworzony, napisany i prowadzony przez scenarzystę telewizyjnego Davida E. Kelleya, twórcę lub producenta wielu innych seriali, w tym Doogie Howser, MD, Picket Fences, Chicago Hope, The Practice, a także jego spin-offu Boston Legal , a także seriali Ally McBeal, Boston Public, Goliath, Big Little Lies, Big Sky i Adwokat z Lincolna.