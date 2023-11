A gdyby…? Marvel miał jednak coś fajnego dla swoich fanów?

Disney i Marvel Studios potwierdziły, że jeszcze w tym roku odbędzie się premiera kolejnego sezonu A gdyby…? Dobrze przyjęty serial animowany doczeka się wyczekiwanej kontynuacji. Co prawda nie ujawniono jeszcze konkretnej daty, ale określenie „sezon świąteczny” daje do zrozumienia, że tak naprawdę nie trzeba będzie czekać szczególnie długo.

Tworząc A gdyby…? studio postawiło na nieco szalony pomysł, ale bardzo ciekawie zrealizowany. Produkcja ukazuje alternatywne wersje przygód znanym z multiwersum bohaterów, takich jak Iron Man, Kapitan Ameryka, Czarna Pantera, Doktor Strange, Spider-Man i wielu innych. Scenarzyści wywracają wszystko co do tej pory poznaliśmy, widzieliśmy i czytaliśmy do góry nogami. Niektórzy superbohaterowie odchodzą, inni nie mają szansy dostać nadprzyrodzonych mocy. Jest to mieszanka nieco szalonych pomysłów, które składają się na liczącą dziewięć odcinków opowieść, obok której żaden fan Marvela nie powinien przejść obojętnie. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, to teraz jest dobry moment, żeby nadrobić zaległości, ponieważ drugi sezon już niedługo.

Drugi sezon A gdyby…? jeszcze w tym roku

Co prawda nie ujawniono jeszcze szczegółów fabularnych oraz postaci, które przewiną się przez nowe odcinki, ale jakiś czas temu pojawiła się wzmianka, że autorzy serialu mają dla nas jeszcze bardziej szalone i niezwykłe historie.