Spokojnie, to nie usterka! Już za kilka godzin wjeżdża nowy gram!

No i stało się. Po miesiącach planowania, projektowania, makietowania i całej tej skomplikowanej rozkminy związanej z kodem, już dziś zobaczycie nową szatę graficzną gramu. Mamy nadzieję, że przypadnie Wam do gustu, bo unowocześniając nasz portal, staraliśmy się by wciąż pozostał odpowiednio “gramowy”, a przy tym bardziej czytelny i responsywny.

Już za kilka godzin (jeśli dobre duchy kodu pozwolą) powinniście zobaczyć efekt naszej pracy. 15 lat zobowiązuje, więc możecie być pewni, że to dopiero początek! Mamy zaplanowane kolejne zmiany i nowe funkcje, nad którymi prace wdrożeniowe ruszą zaraz po odpaleniu nowego serwisu.

Oczywiście stary gram będzie wciąż dostępny, choć musicie nam wybaczyć jedno – ze względu na migrację danych, przez kilka godzin nie będziemy mogli dodawać nowych newsów, czy tekstów. Jednak nasz wspaniały i nieceniony newsroom postarał się o to, by od rana było co czytać.

Tak więc, bez dalszych ceregieli, zaczynamy odliczanie.

3…

2…

1…

Do zobaczenia na Nowym!

PS. Tymczasem po najnowsze wieści zapraszamy na nasz facebookowy profil.