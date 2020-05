Terraria ma się lepiej, niż kiedykolwiek – wszystko za sprawą ostatniej aktualizacji Journey's End

News

Maria Wawrzyniak ,

Po dziewięciu latach od premiery na platformie Steam gra Terraria doczekała się ostatniej aktualizacji pod tytułem Journey’s End. Tym samym deweloperzy ze studia Re-Logic zakończyli wsparcie dla swojej tytułu. Co ciekawe, od wczoraj na Steamie produkcja znajduje się w pierwszej piątce najpopularniejszych gier. Ba, w szczytowym momencie w Terrarię grało prawie 487 tysięcy osób. A gdy weźmiemy jeszcze pod uwagę fakt, że lista zmian, które towarzyszą aktualizacji, ma aż 45 stron… No, jest tego sporo. Twórcy stworzyli nawet osobne forum, aby uporządkować wszystkie informacje, jednak na ten moment jest ono przeciążone.



Gra otrzymała aż 800 nowych przedmiotów, a nawet nowe typy wrogów oraz minibiomy. Do tego całkowicie przebudowano proces generowania poszczególnych plansz, zaś bazy z minimum trójką mieszkańców zmieniają się w miasta, gdzie możemy budować punkty szybkiej podróży, jeśli nie przeszkadza to innym osadnikom. Mamy również więcej opcji, jeśli chodzi o wybór poziomu trudności – Terraria otrzymała własny odpowiednik trybu kreatywnego z Minecrafta o nazwie Journey, gdzie możemy po prostu bezstresowo zwiedzać świat i budować. Jednocześnie twórcy dodali również poziom Master, który może okazać się trudny nawet dla najlepszych weteranów. Zmian jest oczywiście znacznie więcej, ale gdybyśmy mieli je wymieniać, to prawdopodobnie trwałoby to znacznie dłużej, niż powinno – zachęcamy więc do sprawdzania, czy wspomniane forum zaczęło działać. Gdy tak się stanie, możecie wówczas sami sprawdzić wszystkie zmiany.

Przypomnijmy jeszcze, że Terraria w pierwszej kolejności pojawiła się 16 maja 2011 na komputerach osobistych, w kolejnych latach sukcesywnie debiutując na praktycznie wszystkich platformach sprzętowych. Aktualizacja Journey’s End jest swego rodzaju pożegnaniem twórców z tytułem.