WB Games Montreal postanowiło o sobie przypomnieć, ale na nowego Batmana na razie nie mamy co liczyć

Maria Wawrzyniak ,

Na początku bieżącego roku pisaliśmy o tajemniczych statusach na oficjalnym profilu studia Warner Bros Games Montreal. Niedługo po opublikowaniu trzech zajawek okazało się, że po połączeniu wszystkich trzech grafik w jedną otrzymujemy logo. Nieco później, krótko po odwołaniu tegorocznej edycji targów E3, w sieci zaczęły pojawiać się przecieki sugerujące, iż sporo nas ominęło – w tym właśnie nowości związane z przygodami Mrocznego Rycerza. A później zapadła cisza. Mnóstwo graczy czeka niecierpliwie na cokolwiek, co potwierdziłoby, że nowa gra z Batmanem w roli głównej powstaje i jest bliżej niż dalej, ale… Cóż. Nie mamy dobrych wieści.

https://twitter.com/WBGamesMTL/status/1260591970965229576?s=20

Studio znów odezwało się na swoim profilu na Twitterze, tyle że nie są to szczególnie optymistyczne wiadomości dla graczy – deweloperzy podziękowali wszystkim za wsparcie oraz entuzjazm związany z nowym projektem, jednak zaraz po tym zaznaczyli, że na ten moment ich profil na Twitterze będzie służyć głównie prezentacji samego studia WB Games Montreal – kim są twórcy i dlaczego kochają tworzyć gry. Na koniec wbijają ostatni gwóźdź do trumny wyrażeniem: stay tuned. Krótko mówiąc, wszystko wskazuje na to, że fani muszą po prostu uzbroić się w cierpliwość i grzecznie czekać na jakiekolwiek oficjalne informacje.