Śledź rozgrywki i zgarniaj klucze do Ancestors Legacy! To proste!

Faza kwalifikacji turnieju POLISH ESPORT CUP 2020 dobiega końca. W piątek (15.05) poznamy ostatnie drużyny, które awansują do kolejnego tygodnia rozgrywek w CS: GO oraz w VALORANT.

Następny etap zmagań rozpocznie się już w poniedziałek - 18 maja - i potrwa dwa tygodnie. Przez cały ten czas widzowie turnieju mogą zdobyć klucze do gry Ancestors Legacy o wartości 124,99 zł. Organizatorzy POLISH ESPORT CUP 2020 przygotowali aż 4000 egzemplarzy, które trafią do oglądających zmagania uczestników turnieju. Co trzeba zrobić, żeby zyskać szansę na jeden z nich?

Klucze do gier można zdobyć oglądając POLISH ESPORT CUP na portalu Twitch.tv. Wystarczy założyć darmowe konto na platformie, a następnie zaobserwować jeden z turniejowych kanałów (linki poniżej) i oglądać na nim wybrane przez siebie rozgrywki. Klucze do Ancestors Legacy rozdawane są co 5 minut jednemu z uczestników czatu. Warto wspomnieć, że nie ma limitu zdobytych gier, więc wygrać można kilka egzemplarzy!

POLISH ESPORT CUP 2020 - oglądaj:

VALORANT - Kanał Actina ( - Kanał Actina ( https://www.twitch.tv/actina_pl ) (pon. - pt., godz. 17:00 – 23:00)

Counter Strike: Global Offensive w trybie “Wingman” - Kanał PACT TV ( - Kanał PACT TV ( https://www.twitch.tv/pact_tv ) (pon. - czw., godz. 18:30-23:00)

Counter Strike: Global Offensive w trybie klasycznym - Kanał Polish Esport Cup ( - Kanał Polish Esport Cup ( https://www.twitch.tv/polishesportcup ) (pon. - pt., godz. 17:00 – 23:00)

Chcesz wiedzieć więcej? Wszystkie najważniejsze informacje o POLISH ESPORT CUP 2020 znajdziesz na łamach Sport.pl oraz na fanpage’u wydarzenia na portalu Facebook.

Promocje dla fanów esportu

Aż do 7 czerwca fani esportu mogą skorzystać z atrakcyjnych promocji przygotowanych przez Sferis.pl wraz z pozostałymi partnerami wydarzania. W ofercie znajdziecie m.in. procesory Ryzen firmy AMD, monitory i peryferia MSI oraz komputery dla graczy Actina.