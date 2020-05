News

Hermen Hulst miał rację. Wczorajszy dzień to był dobry dzień, szczególnie dla fanów widowiskowej grafiki w grach. Nowa generacja konsol po raz pierwszy pokazała, że jest warta naszych ciężko zarobionych pieniędzy i chociaż pokaz skupiał się na możliwościach PlayStation 5, to Phil Spencer z Xbox Game Studios i nowym Xboksem nie pozostają w tyle.

Xbox Game Studios korzystające z Unreal Engine 5

Przy okazji wczorajszego pokazu szef Xboksa ujawnił, że zaprezentowany jeszcze w minionym roku zwiastun Senua's Saga: Hellblade 2 to pierwsza prezentacja Unreal Engine 5. Obok tego także inne studia Microsoftu działają na technologii Epic Games i chociaż nie Spencer nie podał konkretów, to jeden z użytkowników Twittera przybliżył nam ich zestawienie.

Ninja Theory

Compulsion Games

Double Fine

inXile

Mojang

Obsidian

Playground Games (niepotwierdzone)

Rare

The Coalition

The Initiative

Undead Labs

XGS Publishing

Oczywiście kolejne wcielenie Unreal Engine to nie tylko konsolowe granie, ale też pecety, handheldy i mobilki. Wygląda na to, że najlepsze dopiero przed nami. Co sądzicie o wczorajszym pokazie? UE5 robi wrażenie już teraz, więc możemy sobie tylko wyobrażać, co uda się osiągnąć w ciągu kilku lat żywota dziewiątej generacji.

https://www.youtube.com/watch?v=EFyWEMe27Dw

https://www.youtube.com/watch?v=2TR0gaG01do