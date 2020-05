W przerwach między próbami dostania się na stronę Epic Games po darmowe GTA V, odbierz za darmo POSTAL na Steamie!

News

Maria Wawrzyniak ,

Tak, jak sugerowały wczorajsze przecieki, tak dzisiaj w sklepie Epic Games Store udostępniono za darmo grę Grand Theft Auto V. Sytuacja nie jest jednak tak kolorowa, jak mogłoby się wydawać. Od kilku godzin znaczna większość użytkowników nie może nawet dostać się na stronę główną sklepu, a co dopiero dodać produkcję do swojej biblioteki. Ba, nawet jeśli udało nam się to zrobić, gra prawdopodobnie będzie ściągać się pięć razy dłużej, niż normalnie. Mamy jednak dobre wieści – na platformie Steam udostępniono za darmo grę POSTAL, czyli klasyk klasyków, jeśli chodzi o brutalne gry akcji dla dorosłych. Wystarczy tylko zalogować się na swoje konto zarejestrowane w sklepie Valve, odwiedzić ten adres i kliknąć zielony przycisk zainstaluj grę. Informacja o promocji pojawiła się na oficjalnym profilu studia Running With Scissors, czyli twórców wspomnianego POSTAL.