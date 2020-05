News

LM ,

Skoro już mówimy o Mafii, to nie może zbraknąć klasyka: „Look how they massacred my boy”. Vavra ma słuszne obawy?

Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami 2K Games pokusiło się o zapowiedź kolekcji Mafia Trilogy. Ta obok stosunkowo nowej gry Mafia 3 zaoferuje nam także dostęp do zremasterowanego wydania Mafia 2 i remake’u wydanej oryginalnie w 2002 roku gry Mafia: The City of Lost Heaven. Chociaż mogliśmy się spodziewać, że do przygotowania gry nie zaangażowano twórcy oryginałów, to Daniel Vavra pokusił się o oficjalny komentarz w tej sprawie i raczej nie napawa optymizmem.

Daniel Vavra ostrzega przed Mafia Remake

Reżyser i scenarzysta dwóch odsłon serii przyznał, że o powstaniu Mafia Trilogy nie wiedział i nie spodziewałby się po nich niczego szczególnego. Zdradził, że w żadnym stopniu nie został zaangażowany w przygotowanie odświeżonych czy zupełnie przerobionych wersji, a jego wkład w rozwój serii skończył się wraz z wypuszczeniem na rynek oryginałów.

Szczególnie wyraźne jest krytyczne podejście do całego pomysłu, co nieszczególnie dziwi – Mafia 3 od Hangar 13 zostało przyjęte raczej chłodno, więc Daniel Vavra może mieć uzasadnione obawy co do tego, w jakim świetle nowe pokolenie graczy spojrzy na jego dorobek. Sam Vavra pracuje obecnie w Warhorse Studios i wyreżyserował Kingdom Come: Deliverance, a teraz pracuje zapewne nad kontynuacją gry.

Kolejne konkrety dotyczące Mafia Trilogy mamy poznać już 19 maja, ale informacje ujawnione przez Microsoft Store wskazują, że remake Mafia: Definitive Edition pojawi się na rynku w samodzielnej wersji 28 sierpnia.

https://twitter.com/DanielVavra/status/1260714081369063429

https://www.youtube.com/watch?v=IAIMnrryFs8&feature=emb_title