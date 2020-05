News

Producent udanej gry RPG w realiach średniowiecza poszukuje zawodowców do prac nad uznaną marką w środowisku CryEngine. Czego oczekujecie po Kingdom Come Deliverance 2?

Garść ciekawych doniesień bezpośrednio zza naszej południowej granicy. Czeskie Warhorse Studios opublikowało nowe oferty pracy kolejno dla programisty, artysty i speca od postaci, co bezpośrednio wskazuje na to, że ekipa konkretnie zabiera się za produkcję gry Kingdom Come: Deliverance 2. Praca nad uznaną marką i wymagana znajomość środowiska CryEngine? Nie może być inaczej, szczególnie że Warhorse od początku sugerowało, że uznana przez fanów marka, nie zakończy się na pojedynczej grze RPG.

Warto jednak sięgnąć nieco głębiej, w tym wypadku od ofert pracy, których nie przetłumaczono na język angielski, gdyż skierowane są wyłącznie do osób z dobrą znajomością języka czeskiego. Niestety nie należę do nich, ale posiłkując się tłumaczeniem Google’a, ustaliłem, że ekipa poszukuje projektanta zadań do trzech gier, chociaż warto brać poprawkę na to ostatnie i dopuścić także opcję, iż Warhorse miało na myśli projekt AAA. Jeśli ktoś jest w stanie to doprecyzować, niechaj przemówi w komentarzach.

Ostatecznie fani studia mają na co czekać, więc pozostaje jedynie pytanie, czego oczekujecie po Kingdom Come Deliverance 2?