Dobre wieści dla fanów strategii od Paradox Interactive. Szwedzki wydawca opublikował na swoim kanale kolejny materiał promujący zapowiedziany jeszcze w marcu dodatek Emperor do gry Europa Universalis 4. Chociaż to zwiastun fabularny, to żadnej porywającej historii na nim nie uświadczymy, ale mamy za to oficjalną datę premiery dodatku. Zgodnie z zamieszczoną na materiale informacją Europa Universalis 4: Emperor zadebiutuje na PC Steam już 9 czerwca. Pakiet wyceniono na niespełna 72 złote.

Emperor wprowadza do Europa Universalis 4 nowe mechaniki związane z władzą cesarską i Świętym Imperium Rzymskim. Obok bezpośredniej kontroli nad Watykanem, będziemy szerzyć Chrześcijaństwo w różnych zakątkach kontynentu, walczyć z heretykami i reagować na wiele losowych wydarzeń, które spróbują podkopać nasz autorytet. Obok tego Paradox przygotowało ponad 20 drzewek misji dla różnych europejskich nacji.

https://www.youtube.com/watch?v=zA-n6DXuG8M&t=2s