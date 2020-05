Walka o zwycięstwo rozpoczęła się na dobre! POLISH ESPORT CUP 2020

News

Paweł Rudy ,

W poniedziałek 11.05 rozpoczęły się zmagania w POLISH ESPORT CUP 2020 – największym wydarzeniu esportowym on-line organizowanym przez Actina, Sport.pl i PACT. Rywalizacja potrwa do 7.06.

Zawodnicy – amatorzy oraz półprofesjonaliści - swoje umiejętności sprawdzą w dwóch popularnych grach FPS. W Counter Strike: Global Offensive równolegle trwają zmagania amatorskich drużyn dwuosobowych w trybie “Wingman” oraz pięcioosobowych składów semi-pro. Drugi z tytułów to najnowsza produkcja amerykańskiego studia Riot Games – VALORANT. Turniej VALORANT ma kategorię “open” i jest pierwszym, tak dużym otwartym turniejem w Polsce.

POLISH ESPORT CUP 2020 wpisuje się w myśl akcji #ZostańWDomu. Uczestnicy - poza ciekawym pomysłem na spędzenie czasu - walczą również o nagrody. Ich pula wynosi aż 50 000 zł! Najlepsze zespoły otrzymają 5 000 zł, a zdobywcy drugich miejsc 1 000 zł. Finaliści będą mogli cieszyć się także sprzętem komputerowym ufundowanym przez sponsorów turnieju – AMD oraz MSI. Organizatorzy przewidzieli również nagrodę dla MVP – najlepszych zawodników walczących w turnieju “Wingman” oraz w VALORANT. Otrzymają oni po profesjonalnym komputerze gamingowym Actina o wartości 6 000 zł.

Nagrody dla widzów - 4000 kluczy do gry Ancestors Legacy

Organizatorzy przygotowali także pulę nagród dla widzów, oglądających POLISH ESPORT CUP 2020. Mogą oni otrzymać klucz do gry Ancestors Legacy polskiego studia Destructive Creations. Łączna wartość gier, które można zdobyć, wynosi 500 000 zł.

Gry rozdawane są co 5 minut podczas rozgrywanych spotkań. Szansę na otrzymanie klucza mają widzowie śledzący rozgrywki na platformie Twitch.tv. Transmisje z pierwszego tygodnia turnieju można oglądać na kanałach:

Counter Strike: Global Offensive w trybie “Wingman” - Kanał PACT TV – - Kanał PACT TV – https://www.twitch.tv/pact_tv/ (pon. - czw., godz. 18:30-23:00)

Counter Strike: Global Offensive w trybie klasycznym - Kanał Polish Esport Cup - - Kanał Polish Esport Cup - https://www.twitch.tv/polishesportcup (pon. - pt., godz. 17:00 – 23:00)

VALORANT - Kanał Actina - - Kanał Actina - https://www.twitch.tv/actina_pl (pon. - pt., godz. 17:00 – 23:00)

Dodatkowo, śledząc rywalizację w VALORANT, widzowie mają również szansę otrzymać dostęp do tej gry, która nadal pozostaje w fazie beta. Oglądając, muszą oni połączyć swoje konto Riot z platformą Twitch.

Cotygodniowe studio podsumowujące rozgrywki

Dla fanów chcących być na bieżąco z POLISH ESPORT CUP 2020 - poza transmisjami z meczów - dostępne będzie również cotygodniowe wideo-studio. Transmisję, którą poprowadzi Agnieszka “Ines” Borysiuk – znana esportowa prezenterka - obejrzeć będzie można na fanpage’u Sport.pl na portalu Facebook. Kolejna okazja już w tę niedzielę (17.05) o godz. 18:00.

POLISH ESPORT CUP 2020 – ponad 2000 uczestników walczy o zwycięstwo

Do esportowej walki w pierwszej edycji POLISH ESPORT CUP zgłosiło się ponad 2000 zawodników. Wśród zespołów, które zobaczyć można w akcji, jest m.in. drużyna Śląsk Wrocław Esports (esportowa sekcja klubu ze stolicy dolnego śląska) rywalizująca w turnieju VALORANT oraz PLMIX - zespół, w którym gra obecnie Paweł “byali” Bieliński, były zawodnik Virtus.pro i jeden z najlepszych graczy Counter Strike’a w Polsce. Zespół byali’ego zapewnił już sobie awans do fazy grupowej turnieju semi-pro w CS: GO.

Wszystkie najważniejsze informacje i aktualności znajdują się na fanpage’u Polish Esport Cup na portalu Facebook oraz na łamach Sport.pl.

Promocje dla fanów esportu

Aż do 7 czerwca fani esportu mogą skorzystać z atrakcyjnych promocji przygotowanych przez Sferis.pl wraz z pozostałymi partnerami wydarzania. W ofercie znajdziecie m.in. procesory Ryzen firmy AMD, monitory i peryferia MSI oraz komputery dla graczy Actina.