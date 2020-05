News

LM ,

W dniu premiery dodatku Życie eko w The Sims 4 pojawi się obiekt, o który fani zabiegali od dawna.

W minionym tygodniu Elcetronic Arts zaprezentowało pierwszy z trzech nadchodzących pakietów dodatkowej zawartości do najnowszej odsłony symulatorów życia studia Maxis. Dodatek Życie Eko wprowadzi do The Sims 4 nowinki związane z alternatywnymi źródłami energii, recyklingiem czy uprawą własnej żywności, ale przy okazji zwiastuna dowiedzieliśmy się również, że wraz z nim fani doczekają się długo wyczekiwanego obiektu – drabiny.

Teraz okazuje się, że drabiny wcale nie będą częścią pakietu, a pojawią się w grze w już na dzień premiery dodatku Życie eko w formie darmowej aktualizacji do The Sims 4. Tymczasem osoby, które zdecydują się na zakup dodatku, otrzymają dostęp do innych wariantów czy wersji kolorystycznych przywołanego obiektu. Dodatek Życie eko ukaże się 5 czerwca na komputerach osobistych i konsolach.

Życie eko to pierwszy etap rozpisanego na kolejne pół roku rozwoju The Sims 4. Obok przywołanego rozszerzenia Maxis planuje także Pakiet Rozgrywki i Pakiet akcesoriów społeczności. Informacje przekazano w kwietniu, więc możemy oczekiwać, że wszystkie ogłoszone DLC pojawią się najpóźniej jesienią.

The Sims 4 jest dostępne na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://twitter.com/SimGuruGeorge/status/1258101258553946113

https://www.youtube.com/watch?v=lxawAiihsMk&feature=emb_title