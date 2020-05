Capcom chwali się sprzedażą gier, w planach "wiele dużych produkcji" do końca bieżącego roku fiskalnego

News

Maria Wawrzyniak ,

Jakiś czas temu w sieci pojawił się (podajemy za serwisem GameSpot) oficjalny raport finansowy firmy Capcom dotyczący 2019 roku fiskalnego, który zakończył się 30 marca bieżącego roku. Udostępniono również prezentację, które slajdy zdradzają szczegóły na temat łącznej sprzedaży poszczególnych produkcji koncernu z uwzględnieniem zarówno dystrybucji cyfrowej, jak i fizycznej. Jak nietrudno się domyślić, liderem wciąż pozostaje Monster Hunter: World, które osiągnęło wynik 15,5 miliona egzemplarzy sprzedanych lub bezpośrednio wysłanych do sklepów. A jakby tego było mało, dodatek Iceborne do Monster Hunter: World sprzedało się łącznie w 5 milionach egzemplarzy.

Oczywiście, to nie wystarczyło, aby przebić serię Resident Evil, która wciąż pozostaje najlepiej sprzedającym się cyklem w całej historii Capcomu. Następnie mamy również zeszłoroczne Resident Evil 2, które sprzedało się już w 6,5 miliona egzemplarzy. Jeśli zaś chodzi o najnowsze odświeżone Resident Evil 3, produkcja trafiła już do 2,3 miliona graczy. To jednak nie wszystko, bowiem w raporcie pojawiła się wzmianka o wydaniu wielu dużych produkcji jeszcze do końca bieżącego roku fiskalnego. Tym sposobem twórcy chcą osiągnąć zaplanowaną sprzedać gier we wspomnianym okresie na poziomie 28 milionów egzemplarzy, czyli o 2,5 miliona więcej, niż w poprzednim roku. To oznacza jedno – możemy spodziewać się sporych zapowiedzi od Capcomu!