Chociaż w ostatnim czasie pojawiało się sporo pogłosek związanych z rzekomą datą premiery najnowszej, szóstej odsłony cyklu The Elder Scrolls, to czas zaczerpnąć informacji z oficjalnego źródła. Zaczepiony o The Elder Scrolls 6 na Twitterze Pete Hines oświadczył, że „gra ukaże się po Starfield, o którym na razie nie wiemy zbyt wiele. Jednocześnie, jeśli przychodzimy po doniesienia o TES6 teraz, a nie za kilka lat od teraz, to Hines raczej rozminie się z naszymi oczekiwaniami”. Obok tego przedstawiciel Bethesdy podjął wątek Starfield, ale uraczył nas jedynie lakonicznym i enigmatycznym - „Któregoś dnia”, co jest odpowiedzią na zapytanie o oficjalną prezentację gry.

Przypomnijmy, że niedawne, niepotwierdzone, a nawet częściowo podważane plotki wskazywały na debiut The Elder Scrolls 6 najwcześniejszej w 2024-2025 roku, a premierę Starfield w 2021 roku, którą poprzedzi tegoroczna prezentacja. Jeśli tak, to kosmiczne RPG Bethesdy powinniśmy zobaczyć jeszcze w czerwcu, co stoi w sprzeczności z niedawnymi komunikatami firmy, jakoby miała odpuścić tegoroczne cyfrowe pokazy. Jak będzie? Przekonamy się niebawem, ale na nowe Scrollsy raczej nie mamy co liczyć zbyt prędko.

https://twitter.com/DCDeacon/status/1259619185879142402