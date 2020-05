Paradox Interactive coś przed nami ukrywało – w dodatku razem z ponad dziesięcioma innymi studiami

News

Maria Wawrzyniak ,

Drodzy Państwo, szykuje się Guerrilla Collective – sieciowy festiwal gier organizowany przez same branżowe perełki.

Zaczęło się od… Właściwie to nie wiadomo dokładnie, od czego – nagle na kolejnych profilach studiów deweloperskich na Twitterze pojawiały się dziwne obrazki. Dopiero, kiedy przedstawiciele firmy Paradox Interactive opublikowali wpis na swoim profilu, gracze powoli zaczęli dokopywać się do prawdy. Firma zdradziła bowiem nazwy jedenastu innych zespołów, z którymi wspólnie pracuje nad sekretem (shenanigans). To jednak nie wszystko.

https://twitter.com/PdxInteractive/status/1259834419927552000?s=20

A teraz, w momencie pisania tego tekstu, pojawiły się kolejne statusy, tyle że tym razem na zupełnie innym koncie (odnalezionym dosłownie kilkanaście minut temu przez użytkowników) – Guerrilla Collective. Okazuje się, że tym wielkim sekretem był sieciowy festiwal gier, podczas którego studia, między innymi te wymienione przez Paradox, podzielą się ze światem nowymi zapowiedziami oraz materiałami dotyczącymi swoich produkcji. Uruchomiono już oficjalną stronę internetową wydarzenia, którą znajdziecie pod tym adresem. Wszystko odbędzie się w dniach od 6 do 8 czerwca.

https://twitter.com/GuerrillaCollec/status/1259838473743327233?s=20

https://twitter.com/GuerrillaCollec/status/1259838563258073088?s=20