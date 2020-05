News

Jeśli należeliście do stałych bywalców serwerów gry League of Legends w latach 2010 – 2016, to zapewne przytoczoną w tytule frazę widzieliście aż nazbyt często. Sytuację w poczekalni przed meczem znacznie poprawiły odgórnie przydzielane dla graczy role, ale jak widać – to wciąż za mało. W najnowszym wpisie na stronie LoL-a Riot Games zasygnalizowało zmiany, które mają pomóc w walkach z toksycznym i niewłaściwym zachowaniem społeczności. Jedną z nowinek będzie możliwość zgłaszania graczy do Riot Games już przed rozpoczęciem rozgrywki.

Nie wskazano jeszcze, kiedy nowa funkcja zawita na oficjalne serwery, ale warto ostudzić zapał wszystkich, którzy liczą na znaczną poprawę sytuacji. Początkowo nowinki mają posłużyć jedynie badaniu, jak wielu graczy zachowuje się niewłaściwie jeszcze na długo przed przeniesieniem się do właściwej rozgrywki. Obok tego mamy mieć nowy system powiadomień o ukaranych graczach. Ten będzie wysyłał adnotację jedynie w przypadku, gdy gracz został ukarany po naszym zgłoszeniu, co ma doprecyzować, jakie sytuacje kwalifikują się po bana.

League of Legends jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych pecetowych gier. W minionym roku słyszeliśmy, że na serwerach LoL-a potrafi bawić się jednocześnie nawet 8 milionów graczy.