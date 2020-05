News

LM ,

Tym razem ciekawostka dla fanów serii Battlefield. Jeden z użytkowników serwisu Instagram znalazł ciekawy sposób na izolację – od kilku tygodni na swoim profilu publikuje zdjęcia map znanych z popularnej serii strzelanek od EA DICE wykonanych z klocków LEGO. Wśród jego kreacji pojawiły się takie areny jak Iwo Jima, Salonowy Blitzkrieg czy Wyspy Salomona, ale wygląda na to, że to dopiero początek całej serii. Jeśli mieliście okazję spędzać czas na serwerach BF-a, to z pewnością rozpoznacie kluczowe lokacje bez trudu. Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię, a po kolejne odsyłamy bezpośrednio do profilu użytkownika taris120_builds.

Przy okazji warto wspomnieć, że Electronic Arts i DICE przerzuciły wszystkie moce przerobowe do prac nad zaplanowaną na 2021 rok kolejną odsłoną cyklu Battlefield. Wedle niedawnych deklaracji Battlefield 6 ma się nieźle, więc pozostaje jedynie liczyć na to, że nowa gra będzie warta równoczesnego zakończenia wsparcia dla Battlefield 5 i Star Wars: Battlefront 2.

gallery:13875