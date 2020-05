Dziś poznamy pulę nagród dla widzów POLISH ESPORT CUP 2020

News

Paweł Rudy ,

W zmaganiach o zwycięstwo w POLISH ESPORT CUP 2020 udział weźmie ponad 2000 graczy. Amatorzy oraz półprofesjonaliści zmierzą się o nagrody o łącznej wartości 50 tys. złotych oraz możliwość podpisania profesjonalnych kontraktów z organizacją Actina PACT. Jednak to nie wszystko! Z dzisiejszego wideo-studia dowiemy się też o puli nagród, które zdobyć będą mogli widzowie wydarzenia śledzący rozgrywki na platformie Twitch.tv i Facebook.

Znamy kolejną gwiazdę

Organizatorzy ujawnili nazwisko kolejnej gwiazdy, która usłyszeć będzie można w trakcie POLISH ESPORT CUP 2020. Grzegorz “SZPERO” Dziamałek to pochodzący z Rybnika na śląsku wielokrotny mistrz Polski w Counter Strike’a. W swojej karierze reprezentował nasz kraj również w międzynarodowych turniejach grając w takich drużynach jak ESC, czy Team Kinguin. Obecnie jest kapitanem esportowej formacji Wisły Kraków - Wisła All! In Games.

Atrakcyjne promocje dla fanów sportów elektronicznych

Organizatorzy wraz z partnerami wydarzenia – MSI oraz AMD przygotowali atrakcyjne oferty dla wszystkich fanów esportu. Czołowy sprzęt gamingowy – komputery Actina, procesory AMD Ryzen oraz monitory i inny sprzęt MSI znajdziecie na stronie sklepu Sferis.pl: