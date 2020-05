News

City Builder studia Balancing Monkey Games skupia się na odpowiednim zarządzeniu zasobami w postapokaliptycznym świecie. Before We Leave dostępne na PC.

Dobra wiadomość dla miłośników strategii przedkładających rozbudowę osady ponad aspekty militarne. Na komputerach osobistych zadebiutowała najnowsza produkcja studia Balancing Monkey Games zatytułowana Before We Leave. Produkcja ukazała się na serwerach platformy Epic Games Store, a na tę okoliczność deweloperzy opublikowali załączony poniżej zwiastun.

Tytuł przenosi nas do postapokaliptycznego świata, który ze wsparciem osadników, mamy odbudować po długich latach spędzonych w podziemnych schronach. Z czasem przenosimy się także na inne planety, tworząc uzupełniającą się i spójną sieć ekonomiczną i gospodarczą, a wszystko to ze śladowym udziałem starć zbrojnych. Całość utrzymano w przyjemnej dla oka i barwnej oprawie graficznej, która nie sili się na fotorealizm, a dzięki podzieleniu pól rozgrywki na heksy, nawiązuje nieco do sygnowanej nazwiskiem Sida Meiera serii Civilization.

Before We Leave wyceniono na zaledwie 69 PLN, aczkolwiek warto zaznaczyć, że -przynajmniej na premierę - nie otrzymał polskiej lokalizacji. Poniżej listy minimalnych i zlecanych wymagań sprzętowych.

Wymagania sprzętowe Before We Leave na PC

Minimalne:

OS : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; CPU : Intel Core i5-4300U | AMD Phenom II X4 975;

: Intel Core i5-4300U | AMD Phenom II X4 975; GPU : NVIDIA GeForce GTX 550 Ti | AMD Radeon HD 4890;

: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti | AMD Radeon HD 4890; RAM : 4 GB;

: 4 GB; HDD: 2 GB wolnego miejsca.

Zalecane:

OS : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; CPU : Intel Core i5-9400 | AMD Ryzen 5 3400X;

: Intel Core i5-9400 | AMD Ryzen 5 3400X; GPU : NVIDIA Geforce GTX 970 | AMD Radeon RX 590;

: NVIDIA Geforce GTX 970 | AMD Radeon RX 590; RAM : 8 GB;

: 8 GB; HDD: 2 GB wolnego miejsca.

https://www.youtube.com/watch?v=xlor2qYUpNQ&feature=emb_title