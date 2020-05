The Ascent, cyberpunkowe RPG akcji od studia Neon Giant, na pierwszym gameplayu z Xboksa Series X

News

Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj wśród licznych zapowiedzi podczas Inside Xbox ogłoszono również The Ascent, cyberpunkowe RPG akcji z elementami strzelanki od studia Neon Giant. Produkcja jest debiutanckim projektem wspomnianego zespołu i przeniesie nas do przyszłości, kiedy to całym światem rządzi ogromna korporacja The Ascent Group, która kontroluje absolutnie wszystko oraz wszystkich. Co jednak ciekawe, zadaniem gracza wcale nie będzie walka z koncernem, bowiem ten w momencie rozpoczęcia gry upada w tajemniczych okolicznościach. To jednak sprawia, że wszędzie zapanowuje chaos, a każdy mieszkaniec jest zdany na samego siebie. Naszym zadaniem będzie z kolei próba powstrzymania wszelkich gangów i innych korporacji przed przejęciem kontroli nad światem i tym samym odkrycie prawdy odnośnie tego, co właściwie się wydarzyło.

W trakcie wczorajszego wydarzenia Microsoftu otrzymaliśmy krótki zwiastun, a dziś redakcja IGN opublikowała na swoim kanale na YouTube ponad dwunastominutowy materiał z rozgrywki. I nie, nie jest to materiał pokroju gameplayu z gry Assassin’s Creed Valhalla – mowa tutaj o prawdziwym, pełnoprawnym, dosłownym gameplayu! Trzeba przyznać, że gra zapowiada się ciekawie. Nagranie pochodzi z wersji alpha gry na konsolę Xbox Series X. Dajcie znać, co sądzicie!

https://youtu.be/vcsBxA9Q2M0