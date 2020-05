News

pepsi ,

RPG w cyberpunkowym klimacie – skądś to znamy, prawda? The Ascent może się jednak okazać tą melodią, którą lubimy, bo już ją wcześniej słyszeliśmy.

W mieście niewolników złowroga korporacja – The Ascent Group – która trzymała ustanowiony porządek w ryzach, niespodziewanie upada. Dla społeczeństwa oznacza to niepowtarzalną szansę na wyzwolenie. Czy w nowej, chaotycznej rzeczywistości z upadłym reżimem da się jednak przetrwać? Odpowiedzi na to pytanie próbują udzielić twórcy nowej gry na Xbox Series X, The Ascent.

Zapowiedziana podczas Xbox 20/20 produkcja będzie action RPG-iem pozwalającym na rozgrywkę solową i w kooperacji. Pierwsze wyobrażenie tego, jak faktycznie będzie wyglądała rozgrywka, daje poniższy materiał wideo.

https://www.youtube.com/watch?v=32gaWV-5hXg