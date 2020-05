News

Nie tak dawno temu informowaliśmy, że zapowiedziana przed laty gra Scorn ma się nieźle, nawet jeśli od dłuższego czasu twórcy nie dzielą się z nami szczegółami swojej pracy. Ebb Software postanowiło przerwać milczenie i po wczorajszej prezentacji Microsoftu opublikowało wpis, w którym uspokaja wszystkich, którzy od lat czekali na jej pecetową wersję tylko po to, by dowiedzieć się, że ukaże się także na Xbox Series X.

Okazuje się, że Ebb Software, nawet gdy znalazło zabezpieczenie finansowe, to i tak wciąż dysponowało ograniczonymi środkami i możliwościami. Wystarczy wspomnieć, że ekipa planowała nawet wydać grę w dwóch częściach, ale najwyraźniej w porę pojawił się Microsoft. W opublikowanym na Steam wpisie twórcy ujawnili, że gigant z Redmond był zdecydowany wesprzeć produkcję, a jedyne, na czym zależało firmie, to wyłączność na konsolach nowej generacji. Ebb Software chętnie na to przystało, gdyż deweloperów z kolei interesowała wyłącznie swoboda i twórcza niezależność.

Samo Scorn zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach Xbox Series X ma działać w stabilnym 4K przy 60 FPS, co też było jednym z priorytetów studia. Dlatego ekipa nie zdecydowała się na przygotowanie portu na Xboksa One, gdyż ten nie mógłby spełnić sformułowanych w ten sposób oczekiwań. Co ważne, na PC Scorn ukaże się na Steam, Windows Store i GOG, ale próżno oczekiwać konkretnej daty debiutu. Tę poznamy, gdy Ebb Software będzie pewne, że dowiezie na czas.

Obok tego dowiedzieliśmy się, że ekipa planuje w najbliższych tygodniach wypuścić jeszcze jeden zwiastun gry, tym razem z fragmentami rozgrywki. Materiał będzie dużo dłuższy i lepiej wprowadzi nas w obecny stan projektu oraz jego założenia. Tymczasem, jeśli nie mieliście okazji, to rzućcie okiem na najnowszy zwiastun Scorn.

