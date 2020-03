News

Jeśli należycie do grona miłośników horrorów, to z pewnością nie zapomnieliście o zapowiedzianym jeszcze w 2016 roku Scorn. Tytuł, który miał zadebiutować już kilka lat temu, wbrew obawom fanów, wciąż powstaje i wydaje się, że odpowiedzialne za niego Ebb Software zdołało już uporać się z większością wewnętrznych problemów.



Przypomnijmy, że gra miała ukazać się jeszcze w 2018 roku, ale wtedy dowiedzieliśmy się, że tytuł nie tylko zadebiutuje w 2019 roku, ale zostanie wydany w częściach. Tu oficjalny trop się urwał, ale ekipa nie ucięła całkowicie komunikacji z fanami, chociaż o szczegółach Scorn nie mówi zbyt wiele.



Z dyskusji na Twitterze dowiedzieliśmy się, że Ebb Software zdobyło pełne finansowanie dla swojego projektu i dzięki temu będzie mogło wydać go jako pojedynczy, kompletny produkt. Ukończenie go nieco potrwa, gdyż ekipa pozwoliła sobie realizować wizję w pełni i całość zyskała nieco na rozmiarach. Ostatecznie dowiedzieliśmy się, że premiera w 2020 jest realna, ale ekipa nie potwierdzi jej oficjalnie, bo fani źle reagują na kolejne obsuwy.

Tymczasem już wkrótce mamy zobaczyć nowy zwiastun tytułu i być może w krótkim czasie od jego publikacji ekipa będzie w stanie już oszacować, kiedy gra trafi na rynek. Jednocześnie Ebb Software zapewniło, że nie zamierza sięgać po żadną ofertę czasowej ekskluzywności, a gra pojawi się tam, gdzie ma się pojawić.



Przy okazji dyskusji podniesiono także ważną kwestię – zaangażowania w proces deweloperski osób, które wsparły zbiórkę na grę za pośrednictwem Kickstartera. Twórcy przypominają, że od początku mieli własną wizję i nie zamierzali otwierać się na uwagi fanów, co akcentowali podczas zbiórki, więc dziwią się na ich niezadowolenie.



Scorn zmierza na PC, gra jest wirtualnym ucieleśnieniem wszelkiego obrzydlistwa, dosłownie kwintesencją turpizmu. Ta jednak trafiła w gusta wielu miłośników horrorów, także za sprawą klimatycznych materiałów wideo. Cóż, trzymamy kciuki i czekamy na dobre wiadomości.

https://www.youtube.com/watch?v=gug_0mNhg4k

