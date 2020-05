News

Kolejny odcinek doniesień bezpośrednio z sieciowych serwerów GTA Online. Nie tak dawno forum reddit zalały wpisy o gangach przebranych za zielonych kosmitów, które napadały losowych graczy. Wkrótce potem usłyszeliśmy, że do walki z nimi stanął gang fioletowych kosmitów. Chociaż walka trwa już od jakiegoś czasu, to wcale nie zanosi się na to, by konflikt dobiegał końca, a prawdę mówiąc, może jeszcze eskalować, a wszystko dzięki… Rockstar Games.

Jak donoszą użytkownicy reddita, dotychczas stosunkowo drogie stroje kosmitów – nawet 360 tysięcy dolarów – bez żadnego komunikatu ze strony twórców stały się darmowe dla wszystkich graczy. Teraz każdy zainteresowany może opowiedzieć się po dowolnej ze stron i tłuc bez opamiętania innokolorowych kosmitów. Całość wciąż kuriozalna, groteskowa, ale z pewnością także bardzo atrakcyjna dla graczy i dająca masę frajdy.

Cóż, jeśli marzyliście o opinającym stroju kosmity w GTA Online, to jak nie teraz, to kiedy?