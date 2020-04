News

Tym razem ciekawostka bezpośrednio z serwerów sieciowego modułu Grand Theft Auto 5 – GTA Online. Użytkownicy reddita donoszą, że w ostatnim czasie znacznie nasiliły się niespodziewane konfrontacje pomiędzy nimi, a… gangiem kosmitów. Mowa tu o graczach, którzy zakupują stroje nawiązujące do przybyszów z innej planety, by następnie wykupić niewidzialność na radarze i w najmniej oczekiwanym momencie pobić graczy kijami bejsbolowymi czy młotkami. Całość wygląda dosyć komicznie, aczkolwiek mimo oczywistego kuriozum przywołanych zdarzeń, spacyfikowanym graczom raczej nie jest do śmiechu. Rzućcie okiem na nagrania opublikowane na stronie forum reddit poświęconej GTA Online.



W tym miejscu warto wspomnieć nieco wcześniejsze doniesienia, również z gry Rockstara, gdy gracze w trybie sieciowym Red Dead Redemption 2 byli napadani przez niezależne stwory (głównie szkielety), którymi sterowali hakerzy. Widocznie społeczności skupione wokół sieciowych gier Rockstara współdzielą nietypowe poczucie humoru.

Mieliście okazję natknąć się na kosmitów, a może byliście świadkami jeszcze dziwniejszych scen w grach Rockstara?