Dyrektor kreatywny Assassin's Creed Valhalla: fani mieli prawo oczekiwać znacznie więcej

News

Maria Wawrzyniak ,

Ashraf Ismail przyznał się do błędu i zapewnił, że już niedługo gracze zobaczą pełnoprawną rozgrywkę oraz dowiedzą się kolejnych rzeczy na temat Assassin’s Creed Valhalla.

Wiemy już, że wczorajsze Inside Xbox ogółem nie przyjęło się szczególnie dobrze. Pisaliśmy o tym w osobnej wiadomości, aczkolwiek wystarczyło po prostu wejść na Twittera czy profil Microsoftu lub Xboksa na jakimkolwiek portalu społecznościowym. To jednak nie wszystko, bowiem wyjątkowo sporo krytyki skierowano również do Ubisoftu, a konkretnej do zapowiadanego od jakiegoś czasu pokazu rozgrywki, który ostatecznie był pokazem, tyle że bez rozgrywki. Internet zalała fala rozgoryczonych fanów, którzy domagali się wytłumaczenia sytuacji. Niezadowolenie widać w szczególności na oficjalnym forum Assassin’s Creed na Reddicie, gdzie fani zapytują, jaki jest cel marketingowy takiego zagrania i zarzekają się, że wcześniejsze podekscytowanie grą najzwyczajniej w świecie zniknęło. Zanim przejdziemy dalej, przypomnijmy, że pod tym adresem znajdziecie nasze podsumowanie wydarzenia, razem z paroma zdaniami od redakcji.

Oczywiście, znalazły się również głosy, według których ten konkretny sposób promocji Assassin’s Creed Valhalla tak naprawdę nie odbiega jakoś szczególnie mocno od standardu serii – do tej pory bowiem praktycznie każda odsłona cyklu dostała zwiastun kinowy, po którym twórcy częstowali fanów kolejnym, tyle że na silniku gry, często nazywanym z jakiegoś powodu właśnie gameplayem. Nic nie zmienia jednak faktu, że ostatecznie całą sytuację zdecydował się skomentować Ashraf Ismail, dyrektor kreatywny Valhalla, który przyznał się do błędu w jednym ze swoich wpisów na Twitterze:

https://twitter.com/AshrafAIsmail/status/1258539675947429889?s=20