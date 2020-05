Microsoft odpowiada na krytykę i przyznaje, że "wzbudził złe oczekiwania"

News

Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj wieczorem pisaliśmy o niezbyt ciepłym odbiorze prezentacji Inside Xbox. Nie wszystkim przypadła ona do gustu, a sprawę tylko pogorszył fakt, że liczba łapek w dół pod zapisem pokazu na YouTubie magicznie się zmieniała (oczywiście na mniejszą) – na samym początku mowa była o 35 tysiącach łapek w górę oraz 33 tysiącach łapek w dół, jednak zaledwie po kilku godzinach liczby zmieniły się na 10 tysięcy i 11 tysięcy. W komentarzach roiło się od wypowiedzi pokroju jak możecie to nazywać gameplayem, liczba łapek w dół była zupełnie inna, co się stało z liczbą łapek w dół, dlaczego one znikają, to nie wygląda jak nowa generacja. Niektórzy użytkownicy donoszą nawet, że streama przez moment nie było tylko po to, aby zniknęły wszystkie negatywne komentarze. Dzisiaj natomiast mamy odpowiedź Microsoftu na zaistniałą sytuację.

https://twitter.com/aarongreenberg/status/1258584474155053058?s=20

Gdybyśmy nie powiedzieli absolutnie niczego i zorganizowali majowe Inside Xbox dokładnie tak, jak prezentaję z poprzedniego miesiąca, podejrzewam, że reakcje były inne. Nie zmienia to jednak faktu, że wzbudziliśmy w społeczności mylne oczekiwania i jest to nasza wina. Doceniamy wszelkie opinie graczy i zapewniamy, że przyjmujemy je wszystkie oraz zamierzamy z nich wyciągnąć lekcję jako zespół.

Pozostaje więc mieć nadzieję, że czekają na nas znacznie lepsze prezentacje z dokładnie tym, czego oczekiwaliśmy od wczorajszego odcinka Inside Xbox. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że pod tym adresem znajdziecie nasze podsumowanie wydarzenia, razem z paroma zdaniami od redakcji.