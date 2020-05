The Medium to list miłosny do serii Silent Hill – szczegółowe informacje na temat nowej gry Bloober Team

News

Maria Wawrzyniak ,

Dopiero co oficjalnie zapowiedziano The Medium, czyli nowy psychologiczny horror od polskiego studia Bloober Team na sprzęt nowej generacji, a redakcja serwisu PolskiGamedev właśnie dowiozła kolejne informacje na temat projektu. Pewnie niektórzy zastanawiają się, o co tyle hałasu, bo tak naprawdę gra jest zapowiada już od prawie ośmiu lat – prace ogłoszono bowiem w 2012 roku, jednak wtedy tytuł był jedynie pomysłem. Na horyzoncie pojawił się patent o prezentowaniu rozgrywki w dwóch różnych środowiskach jednocześnie, a my dowiedzieliśmy się, że trochę sobie poczekamy, ponieważ gra zadebiutuje dopiero na konsolach nowej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xboksie Series X.

To jest jeden wielki badawczo-rozwojowy projekt, którego obecne konsole zwyczajnie nie pociągną. Ludzie często nas pytają: „jak to nie pociągną, przecież są gry ze split screenem?”… no tak, tyle że najczęściej to jest ta sama mapa. My tutaj renderujemy dwie gry w tym samym czasie. Nasz patent polega na tym, że mamy jednego bohatera, który posiada dwa lub więcej awatarów w różnych środowiskach. (mówił prezes Piotr Babieno w wywiadzie dla CD-Action)

Jak twierdzą sami twórcy, The Medium ma być pierwszym zwiastunem nowej polityki studia i zarazem listem miłosnym do serii Silent Hill. Przenosimy się więc do Krakowa, w lata 80. ubiegłego wieku. Deweloperzy zapoznają nas z historią Marianne (Weronika Rosati), tytułowego medium żyjącego w dwóch światach równocześnie – świecie śmiertelników, oraz świecie duchów. Dziewczynę prześladuje wizja zamordowanego dziecka. O tym, że znajdziemy się w Krakowie, dowiedzieliśmy się już na zwiastunie, gdzie mogliście zauważyć między innymi Kościół Mariacki. Jak podają dziennikarzom PolskiGamedev.pl twórcy, zaprezentowany dziś fragment pochodzi mniej więcej z połowy gry.

W świecie rzeczywistym dominują sprane, niebieskie kolory. Marianna ma jednak czerwony szalik, który szybko pozwala ją zlokalizować. W świecie duchowym królują czerwienie, ale manewrowanie postacią ułatwia jej biała głowa. (producent The Medium, Jacek Zięba, zdradza jedną z wielu sztuczek, którymi posłużyli się twórcy, aby odróżnić oba światy)

W małopolskim lesie nagle pojawił się Hotel Cracovia, do którego udaje się nasza główna bohaterka. Do budynku zwabił ją tajemniczy człowiek (grany przez Marcina Dorocińskiego), którego, jak nietrudno się domyślić, Marianne tam nie znajduje. Bohaterka będzie doznawać przeróżnych wizji, a na ekranie pojawi się wkrótce Sadness – jednoręka dziewczynka ubrana w grafitową sukienkę (którą możecie znaleźć również na oficjalnej stronie produkcji, gdzie zaprasza do zapisania się do newslettera). Od niej dowiadujemy się co nieco o przeszłości mrocznego miejsca.

Później rozmowa przechodzi na temat mechaniki.

– Jako medium możemy pobierać z otoczenia energię duchową – wyjaśnia Piejko. – Najprościej myśleć o niej jako o systemie many, którą możemy użyć na różne sposoby. Jednym z nich jest stworzenie… spirytualnego blasta… pocisku psionicznego… – We trzech dumamy przez chwilę nad dobrym tłumaczeniem, ale nie udaje nam się dojść do konsensusu. – Bohaterka wypatruje kulę energii, jaką mogłoby przejąć. Sęk w tym, że w świecie rzeczywistym droga do niej jest zablokowana… Co robić? Zięba: – Odpowiedzią jest out of body experiance, rozdzielamy ducha od ciała i zasuwamy duchem po energię. Trudność polega na tym, że nie możemy sobie na taki „dualizm” pozwolić na długo.

Na koniec pojawiła się również kolejna wzmianka o dualizmie – nie tylko będą dwa światy, ale również dwie ścieżki dźwiękowe. Pierwszą tworzy kompozytor studia Bloober Team, Arkadiusz Reikowski, a drugą Akira Yamaoka, znany przede wszystkim z muzyki do odsłon Silent Hill. Twórcy podkreślają, że gra toczy się w Polsce i właśnie dlatego mamy do czynienia z gwiazdami polskiego kina (choć przemówią po angielsku). The Medium zadebiutuje w czwartym kwartale bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsoli Xbox Series X. Czekamy!

https://youtu.be/szbjXJ5qwNA