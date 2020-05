Oficjalna zapowiedź The Medium, horroru od studia Bloober Team na nową generację

News

Maria Wawrzyniak ,

Polacy również postanowili pokazać coś od siebie podczas trwającego aktualnie Inside Xbox i zapowiedzieli The Medium, czyli kolejny horror na next-geny.

Poznajcie The Medium – psychodeliczny horror nowej generacji od polskiego studia Bloober Team. Twórcy znani przede wszystkim z takich hitów, jak Blair Witch, Layers of Fear czy Observer tym razem opowiedzą nam historię Marianne, czyli medium żyjącego w dwóch światach jednocześnie: rzeczywistym oraz duchowym. Marianne otrzyma wizję morderstwa dziecka, po czym trafi do przerażającego opuszczone hotelu, który w przeszłości stał się miejscem prawdziwej tragedii. Polska produkcja zaoferuje oczywiście klimatyczną atmosferę oraz dualizm – w związku z tym ostatnim nad soundtrackiem pracuje dwóch kompozytorów: Arkadiusz Relikowski oraz Akira Yamaoka. Więcej szczegółów już wkrótce!

https://youtu.be/Yw2DGm280Pg