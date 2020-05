Disintegration – nowa gra współtwórcy serii Halo otrzymała datę premiery oraz zwiastun fabularny

News

Maria Wawrzyniak ,

Poznaliśmy dokładną datę premiery zapowiedzianego w ubiegłym roku Disintegration – pierwszoosobowa strzelanka tworzona między innymi przez Marcusa Lehto, znanego z legendarnej serii Halo, zadebiutuje 16 czerwca bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Informacja została przekazana za pośrednictwem nowego zwiastuna fabularnego, który możecie obejrzeć poniżej.

https://youtu.be/JHhIVFVRCls

Przypomnijmy, że gra przeniesie nas do niedalekiej przyszłości, w której ludzkość znajduje się na skraju zagłady – w celu uratowania cywilizacji opracowano specjalną technologię pozwalająca na wszczepienie ludzkiego mózgu do ciała robota. Zabieg, który po krótkim czasie zaczęto wykonywać na znacznie większą skalę, nazwano Integracją, a osoby, które temu poddawano, Zintegrowanymi.

Z czasem jednak wśród Zintegrowanych pojawili się również tacy, którzy nie zamierzali szukać innej alternatywy na przetrwanie (początkowo Integracja miała być powiem rozwiązaniem tymczasowym) – nazwano ich Rayonne. To doprowadziło do globalnego konfliktu, bowiem Rayonne zaczęli szukać ocalałych ludzi, aby przymusowo poddać ich procesowi (lub całkowicie wyeliminować). My wcielamy się w Romera Shoala, jednego ze Zintegrowanych, który za wszelką cenę pragnie pokrzyżować plany Rayonne.