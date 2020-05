Możesz wypróbować polską cyberpunkową grę Ghostrunner, ale musisz się pośpieszyć

News

Maria Wawrzyniak ,

Dobra wiadomość dla wszystkich fanów cyberpunkowych klimatów oraz czekających na premierę polskiej gry Ghostrunner od studia One More Level – na platformie Steam została udostępniona wersja demonstracyjna wspomnianej produkcji. Zainteresowanym radzimy się jednak pośpieszyć, bowiem demo jest dostępne wyłącznie od 6 do 13 maja. Z tej okazji w sieci opublikowano również nowy zwiastun, który znajdziecie poniżej. Przypomnijmy, że premiera Ghostrunnera została zaplanowana na bieżący rok – gra ukaże się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, między innymi w polskiej wersji językowej. Zapraszamy również do naszej poprzedniej wiadomości, gdzie znajdziecie gameplay z tegorocznego PAX East oraz więcej szczegółów na temat produkcji.

https://youtu.be/SS6YC7L3L-k