Krakowskie All in! Games przywiozło na tegoroczną edycję konwentu PAX East w Bostonie kolejną prezentację zapowiedzianej w minionym roku cyberpunkowej gry akcji zatytułowanej Ghostrunner. Dzieło studia One More Level otrzymało grywalne demko podczas imprezy, a jego fragmentem podzieliła się z nami redakcja serwisu GameSpot. Udostępniona na „paksie” zawartość nie różni się zbytnio od tego, co mogliśmy zobaczyć podczas ostatniego gamescomu, ale już na pierwszy rzut oka widać szereg poprawek w oprawie wizualnej.



Jak wspomniałem w tytule, rozgrywka w Ghostrunner to wypadkowa rozwiązań, które dane nam już było zobaczyć w takich tytułach jak Mirror’s Edge, Dishonored i Hotline Miami. Z jednej strony otrzymujemy obdarzonego nadprzyrodzonymi zdolnościami bohatera, z drugiej czeka nas masa parkour’owych akrobacji, które zwieńczymy szlachtowaniem wszystkiego, co się rusza. Niezwykle istotny jest tu fakt, że każdy z mieszkańców cyberpunkowej wieży, włącznie z nami, ginie po jednym trafieniu. Tym samym mamy tu zręcznościowy model zabawy z domieszką hardcore.



Co ciekawe, ujawniona w minionym roku data premiery Ghostrunner najprawdopodobniej nie jest już aktualna. Wydawca informował wcześniej, że tytuł zadebiutuje 6 sierpnia na PC, PlayStation 4 i Xbox One, ale próżno teraz szukać wzmianki o tym terminie. Gdy tylko poznamy nową datę debiutu, to z pewnością się o niej dowiecie.

