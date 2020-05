News

Jeśli narzekacie na niewielką liczbę gier nawiązujących do słowiańskiej mitologii, to mamy coś specjalnie dla Was. Niezależne rosyjskie studio Morteshka wystartowało właśnie ze zbiórką na platformie Kickstarter, której celem jest zebranie 35 tysięcy dolarów na produkcję fabularnego RPG zatytułowanego Black Book. Tytuł przeniesie nas do carskiej Rosji, gdzie XIX-wieczna rzeczywistość przenika się ze słowiańskimi mitami, a my jako młoda czarodzieja stawimy jej czoła.

Black Book to połączenie przygodówki, RPG i elementów znanych z karcianek. Wspomniana już czarodziejka o imieniu Wasylisa wchodzi w posiadanie tytułowej Czarnej Księgi, która daje jej władzę nad demonami ze słowiańskiej mitologii. Zaprezentowany w grze świat jest kombinacją historycznej carskiej wsi okraszonej elementami z rosyjskich podań ludowych, które poznamy w toku wydarzeń fabularnych i dzięki wbudowanej w grę encyklopedii.

W chwili pisania wiadomości na koncie Black Book było niemal 8 tysięcy dolarów, ale do końca zbiórki pozostało jeszcze 31 dni. Jeśli chcecie zapoznać się z projektem na własną rękę, to na platformie Steam znajdziecie grywalny prolog Black Book. Tytuł zmierza na PC i konsole z datą premiery planowaną na 2021 rok.

https://www.youtube.com/watch?v=edTQWxbJIo4