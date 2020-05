Poznaliśmy datę premiery Halo 2: Anniversary na PC!

News

Maria Wawrzyniak ,

Dowiedzieliśmy się, kiedy gra Halo 2: Anniversary wchodząca w skład zestawu Halo: The Master Chief Collection zadebiutuje na komputerach osobistych.

Przedstawiciele firmy Microsoft postanowili nie trzymać dłużej graczy w niepewności i ujawnili dokładną datę dodania gry Halo 2: Anniversary do zestawu Halo: The Master Chief Collection. Już 12 maja produkcja zostanie udostępniona na komputerach osobistych. Z tej okazji opublikowano również krótki teaser, który możecie zobaczyć poniżej. Kilka dni temu otrzymaliśmy również pierwszy screenshoty z Halo 3 oraz Halo 3: ODST, którym towarzyszyła obszerna notka jednego z deweloperów ze studia 343 Industries. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Halo 2: Anniversary wchodzi w skład pecetowej wersji wspomnianego Halo: The Master Chief Collection, który możemy kupić jako zestaw lub zdecydować się na kupno poszczególnych tytułów. Zestaw obejmuje gry Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 w wersji Anniversary, Halo 3, Halo 4, Halo: Reach oraz Halo 3: ODST.

https://youtu.be/m8fN6Kr5BKg