Mamy pierwsze screenshoty z Halo 3 oraz Halo 3: ODST na PC

Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj na oficjalnym blogu Halo Waypoint pojawił się nowy wpis Tylera Postumsa Davisa, jednego z deweloperów pracujących w studio 343 Industries. Wpis został głównie poświęcony najróżniejszym przemyśleniom twórcy na temat obecnej sytuacji panującej na całym świecie, która również jego zespół zmusiła do zdalnej pracy z domu. Dowiedzieliśmy się również, że odkąd mężczyzna został poniekąd zmuszony do całkowitej zmiany warunków, zdecydował się przenieść swoje centrum dowodzenia do garażu i podzielił się nawet zdjęciem. Jeżeli macie czas, to przeczytajcie cały artykuł – jest naprawdę przyjemny.

Niemniej jednak wiemy, że nie po to tutaj przyszliście. Na samym końcu Davis postanowił bowiem podzielić się ze społecznością pierwszymi screenshotami z pecetowych wersji Halo 3 oraz Halo 3: ODST, które wchodzą w skład zestawu Halo: The Master Chief Collection. Wszystkie (choć dużo ich nie jest) zrzuty znajdziecie poniżej.

Halo 3

Halo 3: ODST

Przypomnijmy, że zarówno Halo 3, jak i Halo 3: ODST wchodzą w skład pecetowej wersji Halo: The Master Chief Collection, którą możemy kupić jako zestaw lub zdecydować się na kupno poszczególnych tytułów. Zestaw obejmuje gry Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 w wersji Anniversary, Halo 3, Halo 4 oraz Halo 3: ODST.