POLISH ESPORT CUP 2020 - zapisy ruszyły! Ponad 7 000 miejsc czeka na zawodników!

Dokładnie o godz. 13:00 w poniedziałek, 4 maja wystartowały zapisy do POLISH ESPORT CUP 2020. Dla chętnych zawalczyć o tytuł mistrza wydarzenia czeka ponad 7000 miejsc!

POLISH ESPORT CUP 2020 to nowa inicjatywa. Turniej, który odbędzie się w dniach 11.05 - 07.2020 to największe tego typu wydarzenie online w Polsce. Amatorzy oraz półprofesjonaliści niezwiązani kontraktem z żadną organizacją będą mogli zmierzyć się na serwerach o nagrody o łącznej wartości 50 000 złotych. Swój udział można zgłosić poprzez formularze online do 7 maja:

Counter Strike: Global Offensive - turniej dla dwuosobowych drużyn w trybie “Wingman” (Link)

Counter Srike: Global Offensive – turniej dla półprofesjonalistów w trybie klasycznym (Link)

VALORANT – turniej kategorii OPEN (Link)

Sferis wyłącznym partnerem biznesowym POLISH ESPORT CUP 2020

Uczestnicy oraz widzowie w trakcie trwania turnieju będą mieli okazję skorzystać ze specjalnych ofert przygotowanych przez Sferis. W ofercie m.in. atrakcyjne promocje na produkty partnerów wydarzenia – AMD i MSI. Pełną ofertę znajdziecie tutaj: