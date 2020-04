News

Wedle najnowszych doniesień już nas początku maja będziemy mogli zgarnąć Assassin’s Creed 2, Rayman Legends i Child of Light.

Jeśli jakimś trafem ominęły Was wcześniejsze doniesienia związane z grami, które w minionych tygodniach za darmo rozdawała firma Ubisoft, to mamy dobrą wiadomość. Jeszcze w tym tygodniu francuska firma zamierza rozdawać kolejne darmowe egzemplarze gier Assassin’s Creed 2, Rayman Legends i Child of Light w ramach akcji #zostań w domu.

Począwszy od godziny 12:00 czasu polskiego w piątek 1 maja, a do wtorku 5 maja wszystkie przywołane tu produkcje będziecie mogli podpiąć do swojego konta Uplay bez żadnych dodatkowych opłat. Ewentualnie możecie uzupełnić braki w darmówkach, jeśli umknęły Wam informacje o którejś z akcji.

Ubisoft zapowiedział regularne wsparcie dla inicjatywy #zostań w domu, więc możemy oczekiwać, że jeszcze w maju przygotuje dla fanów kolejne darmowe egzemplarze swoich gier. Tymczasem wszystkie bieżące oferty możecie sprawdzić pod tym adresem: