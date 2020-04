News

Maria Wawrzyniak ,

W normalnych okolicznościach znacząca większość fanów serii Assassin’s Creed spodziewałaby się ujawnienia nowej części w trakcie targów E3 – w tym roku jednak wydarzenie ostatecznie się nie odbędzie, dlatego na horyzoncie regularnie pojawiają się kolejne plotki odnośnie tego, kiedy Ubisoft planuje wreszcie zdradzić, czym dokładnie jest nowy Assassin’s Creed. Na początku tego roku w sieci pojawiło się sporo szczegółów, po raz kolejny sugerujących między innymi, że kolejna część serii będzie nazywać się Ragnarok. Zaledwie trzy dni po tym inny informator stwierdził, że tak naprawdę całego tego Ragnaroka możemy wrzucić do kosza. Ostatecznie więc nie wiemy, czego możemy się spodziewać, ale wygląda na to, że nie będziemy musieli wyjątkowo długo czekać na to, aby się dowiedzieć.

Użytkownik kryjący się pod pseudonimem Shinobi602, który – jak podaje między innymi serwis Game Rant – jest zaznajomiony zarówno z branżą, jak i z samą serią Assassin’s Creed, został niedawno zapytany na Twitterze, czy wie, kiedy możemy spodziewać się oficjalnej zapowiedzi (i tym samym ujawnienia) nowej części. Na pytanie odpowiedział krótko i zwięźle: tak. To sugeruje, że data została już ustalona, aczkolwiek pozostaje jeszcze pytanie, czy już niedługo – na to Shinobi602 odpowiedział bardzo wymownym gifem, potwierdzając, że zapowiedzi nowej części Assassin’s Creed możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości. Być może ujawnienie gry nastąpi podczas jutrzejszej konferencji Stadia Connect organizowanej przez Google. Kto wie. Jak myślicie?