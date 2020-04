News

LM ,

Powracamy na moment do zapoczątkowanego 1 kwietnia wątku dotyczącego gry Darkest Dungeon od Red Hook Studios. Przy okazji Prima Aprilis ekipa zapowiedziała tryb sieciowy w swoim udanym RPG, który jak się potem okazało, faktycznie trafi do Darkest Dungeon jako DLC The Butcher’s Circus. Twórcy opublikowali nowy wpis na swojej oficjalnej stronie, w którym odpowiadają na najczęściej zadawane przez fanów pytania.

Okazuje się, że tryb sieciowej areny, będzie dostępny za darmo dla wszystkich posiadaczy Darkest Dungeon. Ekipa uznała, że powstanie DLC to owoc zaangażowania graczy i nie musi na nim dodatkowo zarabiać. Tym samym tryb PvP trafi do wszystkich zainteresowanych na wszystkich dedykowanych platformach sprzętowych, ale jest mały haczyk. W The Butcher’s Circus wykorzystamy także klasy postaci sprzedawane w osobnych pakietach DLC, ale by ich użyć, będziemy musieli je zakupić.

Jak wcześniej wspomniano, podczas zabawy na arenie nie wykorzystamy postaci z kampanii, a otrzymamy do dyspozycji całą rotację, z której stworzymy swoje kombinacje. Nad uczciwym przebiegiem zmagań będzie czuwać system wykrywania oszustów, a początkujący gracze, będą mogli spróbować swoich sił w starciach z botami. Oczywiście z rozgrywki w The Butcher’s Circus będą wyłączone wszelkie postaci doinstalowane w ramach fanowskich modyfikacji.

Wkrótce Red Hook Studios zamierza ujawnić nieco więcej o mechanikach areny. Darkest Dungeon: The Butcher’s Circus zadebiutuje w maju na PC z systemem Windows, a krótko po tym otrzyma wsparcie dla MacOS i Linux. Wydanie pakietu na pozostałych platformach sprzętowych będzie uzależnione od odbioru graczy i zainteresowania walkami na arenie.