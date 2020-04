News

Zimna Wojna i Wietnam w najnowszym Call of Duty. Tytuł ma trafić na rynek zgodnie ze zwyczajowym harmonogramem, aczkolwiek wiele zależy tu od sytuacji na świecie.

Kolejna porcja pogłosek i plotek dla miłośników serii pierwszoosobowych strzelanek od Activision. Okazuje się, że we wcześniejszych przeciekach związanych z zaplanowanym na ten rok Call of Duty, mogło być sporo prawdy. Jak ustalił serwis TheGamingRevolution, któremu wtóruje Jason Schreier, Call of Duty 2020 powstaje pod kodową nazwą Vietnam.

To może oznaczać, że gra zgodnie z wcześniejszymi przeciekami przeniesie nas w realia Zimnej Wojny i pokaże nowe oblicze wojny w Wietnamie. Tytuł pojawi się jednak na rynku jako kolejne Black Ops, aczkolwiek nie ma tu jeszcze zgodności, czy będzie to reboot serii, czy raczej poboczna odsłona. Gra ma zadebiutować jesienią – jeśli pandemia pozwoli.

Obok tego informatorzy sugerują, że Activision pracuje już nad remasterem wydanego w 2011 roku Call of Duty: Modern Warfare 3. Odświeżone wydanie ponownie ma być początkowo dostępne wyłącznie na konsolach PlayStation 4, a po miesiącu trafić do użytkowników komputerów osobistych i Xboksa One.

Najnowszą odsłoną Call of Duty jest wydane w ubiegłym roku Modern Warfarfe, które w marcu doczekało się darmowego trybu battle royale – Warzone.