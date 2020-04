Australijski oddział Bethesdy zorganizował konkurs z unikalnym kontrolerem Doom Eternal do wygrania

News

Maria Wawrzyniak ,

Twórcy zaznaczają jednak, że nie jest to kontroler do grania – jeśli zdecydujemy się go użyć do gry… możemy sobie przypadkiem zrobić krzywdę.

Na oficjalnym profilu australijskiego oddziału Bethesdy na Twitterze pojawił się wczoraj interesujący wpis, w którym twórcy poinformowali o konkursie ze specjalnym kontrolerem inspirowanym grą Doom Eternal do wygrania. Co ciekawe, pad nie jest przeznaczony do grania – zgodnie z informacją, kontroler nie nadaje się do gry i odradza się go w ten sposób używać, bo w przeciwnym razie można… uszkodzić siebie lub część swojego sprzętu. Kontroler został zaprojektowany tak, aby nadawał się jedynie do dumnego siedzenia na półce, więc jest przedmiotem typowo kolekcjonerskim. I wygląda dość specyficznie. Zobaczcie sami i koniecznie dajcie znać, co sądzicie!

https://twitter.com/Bethesda_ANZ/status/1252054426673508352?s=20

Przypomnijmy na koniec, że DOOM Eternal od studia id Software zadebiutowało 20 marca 2020 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych zapraszamy także do przeczytania naszej recenzji gry.