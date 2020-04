News

Maria Wawrzyniak ,

Jak podaje między innymi serwis Twisted Voxel, Ghost of Tsushima zostało ocenione przez australijską agencję ratingową i otrzymało kategorię MA15+ – najwyższą ocenę dla gier w Australii. Jeśli więc jeszcze z jakiegoś powodu nie byliście tego pewni, tak teraz już wiemy, że nie będzie to produkcja dla młodszych odbiorców. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie classificiation.gov.au, produkcja od studia Sucker Punch będzie przepełniona wszelkiego rodzaju przemocą. Język również może często okazać się nieodpowiedni dla osób młodych. Co ciekawe, chociaż w grze nie znajdziemy scen seksu, w niektórych momentach pojawi się nagość. Przypomnijmy jeszcze, że Ghost of Tsushima to gra akcji, która przeniesie nas do roku 1274 na kontynent azjatycki, gdzie wcielimy się w samuraja, a naszym głównym zadaniem będzie obrona Kraju Kwitnącej Wiśni oraz pomszczenie swoich bliskich i powstrzymanie wojsk mongolskich przed kolejnymi atakami. Produkcja ma zadebiutować 26 czerwca bieżącego roku wyłącznie na konsoli PlayStation 4.