Maria Wawrzyniak ,

Na łamach oficjalnego magazynu PlayStation (a dokładniej numerze z marca) pojawił się interesujący artykuł na temat konsoli nowej generacji firmy Sony, PlayStation 5. Co jednak najciekawsze, w podpisie jednego ze zdjęć dodanych do tekstu znalazła się informacja, która może szczególnie ucieszyć fanów serii God of War. Według magazynu prace nad nową częścią God of War, przeznaczoną na konsolę PlayStation 5 trwają, a studio Santa Monica obecnie ma pracować nad motion-capture. Oczywiście, nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem czy oficjalnym komunikatem – na takowy musimy poczekać, jak również na oficjalną zapowiedź kolejnej części. Pozostaje więc mieć nadzieję, że jest to kwestia niedalekiej przyszłości i trzymać kciuki, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Przypomnijmy, że ostatnie God of War zadebiutowało 20 kwietnia 2018 roku na konsole PlayStation 4. Tytuł spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem, ostatecznie zgarniając nawet nagrodę Gry Roku podczas zeszłorocznej gali The Game Awards. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania naszej recenzji pod tym adresem.