Maria Wawrzyniak ,

Przedstawiciele firmy Apple zapowiedzieli wczoraj swoje najnowsze dzieło, czyli smartfona iPhone SE. Aby odróżnić go jednak od swojego poprzednika, w nazwie dodany jest rok premiery. Najważniejszym elementem sprzętu jest naprawdę potężny procesor A13 Bionic, którego wcześniej używano jedynie w modelach 11, 11 Pro oraz 11 Pro Max i to właśnie dzięki niemu nowy iPhone SE ma być wspierany przez co najmniej trzy kolejne lata. Wyświetlacz większość fanów nadgryzionego jabłka już zna, bowiem mamy do czynienia z Retina HD o przekątnej 4,7 cala. Do tego dochodzi 12-megapikselowy aparat szerokokątny z przysłoną f/1.8 – reszta specyfikacji nie jest już więc tak porywająca, jak pierwszy element. Celem firmy jest więc stworzenie możliwie jak najbardziej wydajnego smartfona, który będzie jednocześnie tani.

https://youtu.be/SQIbeAk-bFA

Ba, iPhone SE 2020 to najtańszy smartfon w historii Apple – od jutra 17 kwietnia będzie można zakupić go w przedsprzedaży za minimum 2199 złotych. Najdroższa wersja wyniesie 2949 złotych. Zainteresowanych odsyłamy do oficjalnej strony internetowej produktu.

